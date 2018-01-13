У России существенное преимущество в производстве ядерного оружия, заявили в США

В проекте ядерной доктрины Вашингтона утверждается, что Россия имеет значительные преимущества перед США и их союзниками в производстве ядерного оружия. Об этом сообщает издание The Huffington Post.

Кроме того, в документе говорится, что Россия «создает разносторонний и современный набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями». Все это развязывает руки Америке и позволяет расширять ядерный арсенал, не нарушая договор о СНВ.

Также в доктрине идет речь о том, что в России ведется разработка ракеты-перехватчика и других новых видов оружия.

Смотрите также

Советский многоразовый космический челнок сделали в США