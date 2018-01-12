Путин присвоил классные чины 16 сотрудникам органов прокуратуры РФ

Президент РФ Владимир Путин присвоил классные чины (генеральские звания) 16 сотрудникам органов прокуратуры Российской Федерации. Указ президента опубликован на официальном сайте правовой информации.

Сегодня у российских прокуроров профессиональный праздник. Классные чины государственного советника юстиции 1-го класса присвоены Сааку Карапетяну, Леониду Коржинеку; государственного советника юстиции 2-го класса Николаю Пилипчуку, Геннадию Круку, Анатолию Богданчикову и государственного советника юстиции 3-го класса Сергею Бочкарёву, Александру Фомину и другим сотрудникам Генпрокуратуры. Чины были присвоены в День работника прокуратуры.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сегодня поздравил Юрия Чайку и коллектив российской прокуратуры с профессиональным праздником.

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