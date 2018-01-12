Грудинин официально зарегистрирован кандидатом на пост президента России

В пятницу, 12 января, стало известно, что Павла Грудинина зарегистрировали в качестве кандидата на выборах президента России. Напомним, политик был выдвинут Коммунистической партией РФ.

В постановлении ЦИК подчеркивается, что комиссия официально зарегистрировала кандидата на должность главы государства Павла Николаевича Грудинина, 1960 года рождения, передает портал "Газета.Ru".

Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина", бывший депутат Московской областной думы стал вторым зарегистрированным Центризбиркомом претендентом на пост президента России, уточняет сегодня РИА «Новости».

Напомним, выборы главы РФ состоятся 18 марта 2018 года.