Количество желающих баллотироваться на пост президента РФ увеличилось до 70

В пятницу, 12 января, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что количество желающих баллотироваться на пост президента страны увеличилось. В настоящий момент 70 человек хотят участвовать в выборах.

В рамках заседания Центризбиркома Памфилова заметила, что 24 кандидата были выдвинуты от различных партий, а еще 46 граждан сообщили о намерении пойти на выборы в качестве самовыдвиженцев, передает ТАСС.

Подчеркивается, что сегодня ЦИК официально завершает прием документов от кандидатов на должность главы Российской Федерации, идущих от партий.

Напомним, выборы президента страны состоятся 18 марта текущего года.