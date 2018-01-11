Во время телевизионной программы лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушил свой гнев на украинского политолога, председателя правления общественной организации "Европейское движение Украины" Вадима Трюхана.

"Будем угрожать, и будем расстреливать вас, подлецов и негодяев. Вы – подонки, вы – бандиты, уже 10 тысяч уничтожили. За каждого ответите!", – заявил Жириновский в ходе программы "60 минут" на канале "Россия 1".

Прогневался политик после того, как Трюхан назвал его предыдущие высказывания цирком и шоу.

Как ранее стало известно, лидер ЛДПР стал первым официально зарегистрированным претендентом на должность главы государства. Ранее в пресс-службе Центризбиркома сообщали, что приняли документы для регистрации Владимира Жириновского.