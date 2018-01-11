Эксперты рассказали, как хакеры начнут ядерную войну

Угроза кибератак на системы управления ядерным оружием в мире возрастает, что во время обострения напряженности может обернуться его применением. Об этом сообщается в докладе военных экспертов Chatham House.

По данным экспертов, системы разрабатывались в те времена, когда компьютерные возможности находились в зачаточном состоянии. В связи с этим потенциальным вредоносным программам и защите от них было уделено очень мало внимания. Как пример того, что возможно предпринять в этой области, эксперты приводят сообщения о том, что "США проникли в часть ракетных систем КНДР, что обернулось неудачными испытаниями", передает ТАСС.

Авторы доклада призывают ядерные державы срочно принять меры по снижению киберрисков в структурах управления, контроля и коммуникации в области ядерной безопасности.