Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал требование киевских властей к крымским призывникам "бредовой идеей" и посоветовал им переключиться на военнослужащих США или Буркина-Фасо.

Крымская прокуратура, работающая в Киеве, призвала жителей полуострова сообщать о случаях получения повесток в армию РФ. В заявлении говорится, что граждан Крыма, которые согласно законам РФ подлежат призыву на службу, принуждают вступать в ряды ВС России. Также "ведомство" просит докладывать о фактах привлечения к ответственности за неявку в военкомат по повестке.

Фикс высказал удивление РИА Новости, почему не выдвинуты такие же требования к американцам, Германии. "Пусть еще в Буркина-Фасо напишут, чтобы оттуда их информировали, куда и кто кого призывает и отправляет служить", — сказал Фикс. Он считает, что украинской прокуратуре стоит заняться вооруженными бандитами на своей территории.