В Госдуме предупредили о подготовке Киевом «атаки дронов» на Крым 

Украинские спецслужбы готовят «атаку дронов» на Крым, которую Киев представит как акцию крымско-татарского сопротивления. Такое заявление сделал зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

Бальбек отметил, что ему данную информацию предоставили крымские татары, живущие на Украине. При этом он заявил, что диверсия будет похожа на атаку беспилотников на базу Хмеймим в Сирии, передает РИА Новости. Хотя атака несомненно будет отбита, само заявление рассчитано произвести «эффект разорвавшейся бомбы», считает Бальбек.

Депутат также призвал не оставлять без внимания полёты Poseidon, которые дают украинским военным целеуказания по Крыму.