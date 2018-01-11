СКР проверял версию взрыва на борту ТУ-154, подтверждающих данных нет

Следственный комитет РФ прокомментировал заявления польской комиссии по расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154М президента Леха Качиньского в 2010 году. В Польше версию о взрыве на президентском Ту-154 в 2010 году признали основной

В Польше комиссия по расследованию катастрофы самолета Ту-154 под Смоленском считает версию о взрыве на борту № 1 основной. Комиссия польского Минобороны приняла выводы международного эксперта о том, что на борту произошло несколько взрывов.

10 января 2018 года во время пленарного заседания комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы был заслушан международный эксперт в области исследования авиакатастроф Фрэнк Тейлор.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сегодня заявила, что никаких данных, подтверждающих сообщения Польши, никто не приводит. Петренко напомнила, что версия о взрыве на борту самолета была проверена Следственным комитетом РФ в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла. К аналогичным выводам пришли и специалисты Международного авиационного комитета (МАК) по итогам проведения собственного расследования.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв раскритиковал основную версию Польши о крушении Ту-154.