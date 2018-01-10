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Бондарев объяснил, зачем Россия увеличивает ядерный потенциал

10 января 2018, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]

Бондарев объяснил, зачем Россия увеличивает ядерный потенциал
function.mil.ru

Россия наращивает ядерный потенциал сообразно реалиям сегодняшнего дня, политической мировой обстановке, реакция США здесь ни при чем, заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

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Как отметил Бондарев, развитие стратегических ядерных сил является одним из приоритетов новой госпрограммы вооружений на 10 лет, относится к приоритетам работы министерства обороны РФ. Планируется в пределах ближайшего десятилетия «Тополи» заменить на более современные и совершенные «Ярсы», а также полностью обновить стратегические ракетные комплексы, рассказал глава оборонного комитета РИА Новости.

Ранее первый зампред Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал планы США по созданию ядерной боеголовки "для сдерживания России". 

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Вспыхнувшие в Иране народные волнения уже получили название «революция яиц» – одним из поводов мятежа стал резкий рост цен на куриные яйца. Они подорожали в 2-3 раза. Конечно, причины волнений гораздо шире – в стране много обманутых вкладчиков, безработица, коррупция

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Устюгов в бешенстве

Устюгов в бешенстве

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Виновник аллергии – холод

Виновник аллергии – холод

Известно, что люди по-разному реагируют на холод. Одни, например, выходят на улицу и радуются морозному деньку. Другие, наоборот, огорчаются, так как при низкой температуре у них закладывает нос, появляются обильные выделения, чихания. Человеку кажется, что начинается простуда.

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Зарплата московского врача выросла почти вдвое по сравнению с 2010 годом. Это отметил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на лекции в Первом МГМУ имени Сеченова. Сегодня доктор получает 114 тыс. рублей. Это почти вдвое выше, чем средний доход по городу

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Владимир Путин сегодня посетит свой предвыборный штаб

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Украину заподозрили в подготовке новой масштабной провокации в Донбассе

Украину заподозрили в подготовке новой масштабной провокации в Донбассе

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В Госдуме предлагают поменять адрес посольству США

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Власти США подозревают китайские смартфоны в шпионаже

Власти США подозревают китайские смартфоны в шпионаже

Планы Huawei начать продавать свои устройства через американских сотовых операторов терпят крах. Власти США сочли китайского производителя смартфонов слишком опасным для государства, заподозрив его в шпионаже.

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Российский десантный корабль столкнулся с сухогрузом в Эгейском море

Российский десантный корабль столкнулся с сухогрузом в Эгейском море

Сухогруз «Орка-2» под флагом Сьерра-Леоне столкнулся с большим десантным кораблем ВМФ России «Ямал» в Эгейском море. Инцидент произошел 30 декабря. В результате происшествия никто не пострадал.

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В расписании московских аэропортов появились рейсы в Каир

В расписании московских аэропортов появились рейсы в Каир

В среду, 10 января, в расписаниях московских аэропортов появились сообщения о рейсах в столицу Египта Каир. Согласно последней информации, речь идет о столичных авиагаванях Шереметьево и Домодедово.

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Женщины переживут мужчин в опасных для жизни ситуациях

Женщины переживут мужчин в опасных для жизни ситуациях

Женщин неоправданно называют «слабым полом», поскольку биологически они крепче мужчин, выяснили ученые из Университета Южной Дании. В экстремальных условиях они живут дольше.

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Гафт о смерти Державина: "Миша останется навсегда"

Гафт о смерти Державина: "Миша останется навсегда"

Печальная новость пришла сегодня утром из театра Сатиры. Умер знаменитый актер театра и кино, народный артист России Михаил Державин. Ему был 81 год. Державина вспоминает актер Валентин Гафт.

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Ширвинд о смерти Державина: "Для меня это личная трагедия..."

Сын народного артиста, художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта телеведущий Михаил Ширвиндт назвал личной трагедией уход из народного артиста Михаила Державина.

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Робот-собака с искусственным интеллектом может отличать хозяина от чужих людей

Робот-собака с искусственным интеллектом может отличать хозяина от чужих людей

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В США опрос показал: Опра Уинфри популярнее Дональда Трампа

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Знаменитая телеведущая Опра Уинфри в США популярнее, чем президент Дональд Трамп. Уинфри в минувшее воскресенье выступила в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премий "Золотой глобус".

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Птичий грипп довёл до революции

Птичий грипп довёл до революции

Вспыхнувшие в Иране народные волнения уже получили название «революция яиц» – одним из поводов мятежа стал резкий рост цен на куриные яйца. Они подорожали в 2-3 раза. Конечно, причины волнений гораздо шире – в стране много обманутых вкладчиков, безработица, коррупция

//Говорят, что...

Вклады остались только у трети граждан

Вклады остались только у трети граждан

Центробанк подвёл ключевые итоги 2017 года. Пройдена очередная знаковая финансовая отметка, средства населения в банках впервые превысили 25 трлн рублей. Новому рекорду не помешали ни ползучее падение ставок по вкладам, которые за прошлый год упали с 8, 5 до 7, 4% годовых.

//Шпионаж

Разведтабачок врозь

Разведтабачок врозь

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России предотвратили серию терактов, запланированных сторонниками запрещённого в России «Исламского государства» (ИГ). Основной целью экстремистов должен был стать Казанский кафедральный собор.

//История

Вежливые люди из Литвы

Вежливые люди из Литвы

Клайпеда – замечательный литовский город. Замечательным он был всегда. Литовским стал 95 лет назад. Причём не без помощи СССР. До Первой мировой войны Клайпеды не было. Был немецкий восточнопрусский город Мемель. Заметим – он никогда не являлся ни литовским, ни польским.

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Баффало теперь не наш

Баффало теперь не наш

В новогодние праздники мы узнали кучу новостей о хоккее. Молодёжная сборная России на чемпионате мира осталась без медалей. Тренеры КХЛ массово избегали «Матча звёзд». А в НХЛ воссиял гениальный форвард Никита Кучеров.

//Новости Гнездо.ру

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//Спорт

Устюгов в бешенстве

Устюгов в бешенстве

Российские лыжники – не только одни из главных героев Олимпиады. Но и одни из главных фигурантов допингового скандала, который развернулся вокруг нашей страны. Впрочем, есть ещё незапятнанные люди. Например, Сергей Устюгов.

//Спорт

Год футбола

Год футбола

Чем запомнится наступивший 2018-й? Странный вопрос! Да хотя бы тем, что мы на месяц сможем прекратить споры о том, футбольная у нас страна или нет. Этим летом не будет в мире более футбольной страны, чем Россия. ЧМ-2018 – событие года не только в спорте.

//Здоровье

Виновник аллергии – холод

Виновник аллергии – холод

Известно, что люди по-разному реагируют на холод. Одни, например, выходят на улицу и радуются морозному деньку. Другие, наоборот, огорчаются, так как при низкой температуре у них закладывает нос, появляются обильные выделения, чихания. Человеку кажется, что начинается простуда.

//Соцпакет

Такие разные вопросы

Такие разные вопросы

В конце года высшие суды Российской Федерации (Верховный и Конституционный) по традиции выпустили обзоры судебной практики. В них описано несколько десятков резонансных прецедентов, которые могут иметь значение для огромного количества россиян.

//Общество

Губит людей вода

Губит людей вода

В своей книге «Вода: яд или лекарство? Тибетская медицина о воде» Светлана Чойжинимаева, основатель первой клиники тибетской медицины в России, разбивает стереотипы о необходимости пить воду литрами и рассказывает, как влияет жидкость на организм

//Культура

Беспомощны перед властной машиной

Беспомощны перед властной машиной

Актёр Владимир КОШЕВОЙ родился в Риге в семье морского офицера. Мечтал о софитах, но по настоянию родителей стал курсантом Военного университета. Затем окончил факультет журналистики МГУ и актёрский факультет РАТИ. Владимир считает себя трудоголиком и снялся уже более чем в 65 фильмах

//Город М

Врачи зарабатывают. И перерабатывают

Врачи зарабатывают. И перерабатывают

Зарплата московского врача выросла почти вдвое по сравнению с 2010 годом. Это отметил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на лекции в Первом МГМУ имени Сеченова. Сегодня доктор получает 114 тыс. рублей. Это почти вдвое выше, чем средний доход по городу

//Общество

Что происходит вокруг "Гран Плюс"

Что происходит вокруг "Гран Плюс"

Миллионы граждан России мечтают о своём бизнесе, чтобы не работать на «дядю», а трудиться на себя. Обеспечивать семью, помогать родственникам и близким. Быть хозяином своей судьбы, как говорится. Но российская реальность часто разбивает подобные мечты

//Общество

Минтранс загоняет лоцманов на мель

Минтранс загоняет лоцманов на мель

Минтранс России приступил к разработке законопроекта, который позволит установить механизм электронной очереди, которая будет равномерно распределять работу между лоцманскими организациями, осуществляющими деятельность в морском порту

//Культура

Покажем страну в плакате

Покажем страну в плакате

В январе 2018 г. редакция газеты «Аргументы недели», спортивно-патриотический клуб единоборств «Слава» и Фонд развития спортивной и военно-патриотической подготовки молодёжи «Военно-патриотический фонд» объявляют о начале проведения Всероссийского конкурса патриотического плаката

//Культура

Маша Швецова как идеальная Россия

Маша Швецова как идеальная Россия

В конце 2017 года вышли серии 17-го сезона киноэпопеи «Тайны следствия» о нелёгкой жизни гения сыска Маши Швецовой. «Тайны следствия» называют одним из самых долгоиграющих сериалов отечественного телевидения. Первый его сезон открылся в 2000 году. Как Путин стал президентом, так и начались «Тайны следствия».

//Общество

Разрушительный Золинград

Разрушительный Золинград

В марте 2016 года организованная правительственная комиссия во главе с любителем собак породы корги и по совместительству вице-премьером Игорем Шуваловым постановила изъять у Тимирязевской сельхозакадемии (РГАУ-МСХА) более 100 га московской земли

//Политика

Византийские тайны русского телевизора

Византийские тайны русского телевизора

Новый – 2018 год начался, как и положено, с главного религиозного праздника для православных – Рождества Христова. Вспомнить это следует потому, что и второе главное событие года – Крещение Господне – тоже религиозное и будет отмечаться в ночь с 18 на 19 января. В эти часы даже водопроводная вода будет святой. Так что спешите запастись.

//Экономика

Мясная волна

Мясная волна

В начале 2018 г. Евросоюз внезапно устроил свиной скандал, пытаясь через ВТО отжать с России штраф, эквивалентный 100 млрд рублей. Во столько оценили потери европейских хозяйств, оставшихся не у дел после отказа РФ закупать их свинину. По правде, дело даже не в санкциях.

//Общество

Ту-334: кошмар зажравшихся чиновников возвращается

Ту-334: кошмар зажравшихся чиновников возвращается

Несколько лет назад по инициативе редакции «АН» был создан фонд «Народный самолёт Ту-334». Этот авиалайнер должен был на воздушных трассах заменить Ту-134 и Як-42. А заодно и кучу «иномарок», прописавшихся на российских аэродромах.

//Общество

Битва за Арктику

Битва за Арктику

Против кого мы собираемся сражаться в Арктике и зачем танкам «белый камуфляж»? Что ищут китайцы в Северном Ледовитом океане? Обо всём этом главному редактору «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает член СФ, председатель Совета по Арктике и Антарктике при СФ Вячеслав ШТЫРОВ. 

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