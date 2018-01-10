Бондарев объяснил, зачем Россия увеличивает ядерный потенциал

Россия наращивает ядерный потенциал сообразно реалиям сегодняшнего дня, политической мировой обстановке, реакция США здесь ни при чем, заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев. Демократов беспокоит неспособность Трампа противостоять "российской угрозе"

Как отметил Бондарев, развитие стратегических ядерных сил является одним из приоритетов новой госпрограммы вооружений на 10 лет, относится к приоритетам работы министерства обороны РФ. Планируется в пределах ближайшего десятилетия «Тополи» заменить на более современные и совершенные «Ярсы», а также полностью обновить стратегические ракетные комплексы, рассказал глава оборонного комитета РИА Новости.

Ранее первый зампред Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал планы США по созданию ядерной боеголовки "для сдерживания России".