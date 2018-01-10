Клинцевич: В прямом столкновении с РФ Соединенные Штаты не продержатся и недели

Первый зампред Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал планы США по созданию ядерной боеголовки "для сдерживания России". По мнению сенатора, подобные планы являются циничными.

Соединенные Штаты намерены ослабить действующие ограничения на использование ядерного оружия и создать новую ядерную боеголовку для сдерживания РФ в Восточной Европе. Об этом 10 января заявил бывший старший директор Совета национальной безопасности США по контролю и нераспространению вооружений Джон Вулфстал.

"Во всём этом цинизме и браваде есть один очень важный элемент", — отметил Клинцевич в эфире НСН. По его словам, Вашингтон не сможет "и неделю держаться" в прямом столкновении с Россией. Он считает, что США просто не в состоянии реально вести боевые действия.

Ранее стало известно, как в посольстве Российской Федерации в Лондоне иронично прокомментировали материал The Times о российских подводных лодках вблизи территориальных вод Великобритании и планах НАТО.