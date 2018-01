В посольстве России рассказали Лондону, как можно увеличить оборонные расходы

В посольстве Российской Федерации в Лондоне иронично прокомментировали материал The Times о российских подводных лодках вблизи территориальных вод Великобритании и планах НАТО.

Times пишет, что НАТО рассматривает план значительно увеличить персонал Объединенного командования ВМС НАТО (MARCOM) в Великобритании из-за повышенной активности российских подводных лодок у берегов стран альянса.

MARCOM расположен на большой военной базе в районе Нортвуд, на северо-западе Лондона. Сейчас там работают 300 человек, но согласно планам, к ним могут присоединиться еще от 100 до 200 военнослужащих.

"Невидимые подлодки — удобный повод для повышения расходов на оборону. Спутники для этого тоже хорошо подходят", — прокомментировали дипломаты.







Великобритания и ее союзники по НАТО должны защищать глубоководные кабели от потенциально катастрофической атаки со стороны российского ВМФ, которая может сорвать финансовые транзакции на триллионы долларов. Об этом ранее предупредил глава британских вооруженных сил, маршал авиации Стюарт Пич. По его словам, уязвимость подводной коммуникационной системы — одна из главных угроз со стороны России.

