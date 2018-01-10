Вооруженные силы Украины провели комплексную тренировку по обнаружению, захвату и сопровождению воздушной цели, а также её учебному обстрелу через ЗРК "Бук-М1" под Донецком.

Об этом сегодня сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР, полковник Эдуард Басурин. В командовании считают, что ВСУ намерены сбить с помощью "Бука" американский БПЛА и обвинить в этом силы ДНР.

При этом Басурин добавил, что Вооруженные силы ДНР не имели и не имеют на вооружении средств ПВО, которые позволили бы сбивать летательные аппараты на больших высотах, сообщает ТК Звезда.

ЗРК "Бук-М1" предназначен для уничтожения современных и перспективных самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, вертолетов и других воздушных аэродинамических объектов во всем диапазоне их практического применения в условиях интенсивного радиопротиводействия.