Экономическая палата Австрии выступила за пошаговое снятие санкций с России

За пошаговое снятие санкций с России выступила экономическая палата Австрии. Об этом заявил президент палаты Кристоф Ляйтль, пишут РИА Новости.

"Я думаю, мы все реалисты. Мы выступаем за пошаговое снятие санкций. Нужно идти друг другу на уступки, выстраивать доверие", — сказал он на пресс-конференции.

Экономические санкции против России Евросоюз ввел летом 2014 года из-за конфликта с Украиной, а позже расширил их. В декабре последним решением по санкциям Совет Евросоюза было продление их до 31 июля 2018 года.