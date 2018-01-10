Демократы в Конгрессе США подготовили доклад о предполагаемых попытках России "подорвать демократические институты" западного мира и неспособности главы государства Дональда Трампа противостоять им.

Американский сенатор-демократ, лидер демократов в комитете по иностранным делам, Бен Кардин подготовил более чем 200-страничный доклад о "вмешательстве" России в европейскую внутреннею политику, передает Газета.Ру.

Кардин заявил, что Россия якобы "совершенствует арсенал асимметричных инструментов", которые направлены исключительно на "эрозию демократических и международных институтов", которые США и Европа создавали в течение 70 последних лет.

При этом Россия обвиняется в кибератаках, пропагандистских кампаниях, поддержке радикальных групп и в военных операциях против Украины и Грузии.

"Никогда раньше президент США так не игнорировал столь ​​серьезную и растущую угрозу национальной безопасности США", — отмечается в докладе.