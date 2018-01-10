В Кремле объяснили усиление дивизиона С-400 в Крыму

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о развертывании в Крыму второго дивизиона С-400. По словам пресс-секретаря президента России, принятие российской стороной необходимых мер по обеспечению безопасности страны не должно восприниматься как угроза кому-либо.

«У России есть полное суверенное право на такие меры», - подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что известны факты провокационной деятельности на российско-украинской границе в районе Крыма, и диверсионная деятельность продолжается, - передает РИА Новости.

Минобороны РФ в конце 2017 года сообщило, что новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" заступит 12 января 2018 года на боевое дежурство в Крыму, в Севастополе. Весной 2017 года первый дивизион С-400 был развернут в районе Феодосии.

Новый, второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.