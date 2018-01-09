Госдума: США присвоили себе успех в переговорном процессе КНДР и Южной Кореи

Во вторник в Госдуме высказались о "вкладе" Соединенных Штатов Америки в переговорный процесс КНДР и Южной Кореи. Свое мнение высказал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Политик совершенно не удивлен, что США присвоили именно себе успех, который заключается в начале диалога между Северной Кореей и Южной Кореей. По его словам, Штаты живут в принципиально иной реальности – однополярной системе координат, где они влияют на все мировые процессы.

Как уточняет сегодня РИА "Новости", ссылаясь на слова Слуцкого, ранее Вашингтон приписал себе и победу над террористическими группировками на территории Сирии.