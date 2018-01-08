Сколько потратит Путин на президентскую избирательную компанию

Нынешний президент России уже потратил примерно 3 процента от своего избирательного фонда. Центризбирком подсчитал, что на предвыборную агитацию Владимир Путин потратил 13,4 миллиона рублей из 400 миллионов, что были у него на счету при регистрации. Об этом сообщают «Известия».

По закону сторонники каждого кандидата могут перечислять деньги на предвыборную кампанию на специальный расчетный счет в «Сбербанке». При этом, существует верхняя граница по привлечению средств, которую нынешний президент уже достиг — 400 миллионов рублей. Но существует много условий и ограничений для сбора средств. Например, на счету должно быть 10% собственных средств каждого кандидата, не более 50% от выдвинувшей его партии, 7% от коммерческих компаний и бизнеса и не более 1,5% от частных лиц.