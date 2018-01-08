Кто получит триллион рублей, выделенный правительством на социалку в этом году?

Пенсионеры, бюджетники, молодые малоимущие семьи, госслужащие и наемные работники с минимальным размером оплаты труда (МРОТ) могут надеяться получить от государства дополнительную помощь. Правительство намерено на социальные нужды потратить минимум 757 миллиардов рублей. В целом же расходы могут перевалить и за триллион.

Большая часть этих средств достанется пенсионерам: расходы ПФР увеличатся на 279 млрд и составят 7,15 трлн рублей. Расходы на социальные выплаты вырастут на 11,8 млрд рублей. Зарплаты бюджетников с января будут проиндексированы, повышены будут и минимальные зарплаты до прожиточного минимума трудоспособного населения. К этому добавился «демографический» пакет президентских инициатив: выплаты на первого и второго ребенка, продление программы материнского капитала до конца 2021, а также программа льготной ипотеки.

Триллион рублей цифра очень внушительная, однако на каждого нуждающегося придется все лишь несколько сотен рублей. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет на 300 рублей. Россиянам надоела привычная с 2014 года модель поведения, под девизом: „Экономим на всем“. Многим хочется вернуться к „нормальной жизни“», — пишет «Газета.ру». А правительство через повышение потребительского спроса намерено стимулировать экономическую активность.