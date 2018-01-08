15 претендетов-самовыдвиженцев будут допущены к предвыборной президентской гонке

В полночь 8 января ЦИК закончил прием документов от самовыдвиженцев на пост президента страны. В итоге 15 претендентов-самовыдвиженцев будут допущены к предвыборной гонке, сообщили в пресс-службе комиссии. 46 граждан уведомили ЦИК России, что приняли решение баллотироваться на выборах президента России на выборах в марте этого года в порядке самовыдвижения, «при этом подали документы на рассмотрение только пятнадцать таких кандидатов», - говорится в сообщении ЦИК.

Две группы избирателей в поддержку самовыдвижения кандидатов — президента РФ Владимира Путина и депутата Костромской облдумы, заслуженного изобретателя РФ Владимира Михайлова, уже были зарегистрированы ЦИК. Путин и Михайлов уже могут начать агитацию и сбор подписей, поскольку уже открыли избирательные счета.