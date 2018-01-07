Захарова назвала своих приятелей в Госдепе

Мария Захарова ответила на вопрос, есть ли у нее приятели в Государственном департаменте Соединенных Штатов. Данная тема была затронута в ходе новогоднего интервью официального представителя МИД России журналистам.

Захарова рассказала телеканалу RT, что у нее сложились хорошие отношения с бывшим пресс-секретарем Госдепа Дженнифер Псаки. По словам дипломата, с Псаки было приятно работать.

Ранее Мария Захарова прокомментировала выдворение российских журналистов из Латвии. Спикер МИД РФ заявила, что Москва ждет от ОБСЕ «внятной реакции» на данный инцидент. Если этого не произойдет, Россия предпримет в отношении Риги ответные действия, предупредила Захарова.