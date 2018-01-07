В Государственной Думе прокомментировали прозвучавшие в Киеве заявления о том, что период пребывания Украины в составе СССР нужно признать оккупацией. Свою позицию по данному вопросу озвучил депутат Леонид Калашников.

Парламентарий в беседе с РИА Новости отметил, что в случае принятия подобного решения Киеву придется вернуть России половину территории страны. Калашников напомнил, что целый ряд регионов - в том числе Харьков, Днепропетровск и Донбасс – стали украинскими только после образования Советского Союза.

Объявить о «коммунистической оккупации» ранее предложил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. По словам общественного деятеля, 2017-й стал «годом столетия начала большевистской агрессии» против его страны.