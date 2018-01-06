ВСУ передали ЛНР останки погибших под Счастьем

Сегодня военнослужащие ВСУ передали силам Луганской народной республики останки нескольких погибших, которые были обнаружены осенью 2017 года недалеко от города Счастье. Украинские военные отрицают существование "Грузинского легиона"

Останки были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества.

Тела были переданы в рамках проводимого украинской армией гуманитарного проекта «Эвакуация 200», который ведет свое начало с 2014 года.

Были проведены необходимые следственные действия, ДНК-экспертизы, нашли родственников погибших, проживающих на территории Луганской области. Им и передали останки тел, передает ТАСС.