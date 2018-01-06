ВСУ передали ЛНР останки погибших под Счастьем
6 января 2018, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня военнослужащие ВСУ передали силам Луганской народной республики останки нескольких погибших, которые были обнаружены осенью 2017 года недалеко от города Счастье.
Останки были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества.
Тела были переданы в рамках проводимого украинской армией гуманитарного проекта «Эвакуация 200», который ведет свое начало с 2014 года.
Были проведены необходимые следственные действия, ДНК-экспертизы, нашли родственников погибших, проживающих на территории Луганской области. Им и передали останки тел, передает ТАСС.