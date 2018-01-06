Поклонская посоветовала депутатам Рады разобраться со своим гражданством США

Наталья Поклонская прокомментировала заявление депутата Верховной рады Сергея Лещенко, сообщившего о сохранившемся у нее украинском гражданстве. Она посоветовала депутатам "разобраться со своим американским гражданством".

"Хочу расстроить депутата Верховной Рады, гражданство у меня одно — России", - написала Поклонская на своей странице в Facebook, поразившись "заботой" депутатов Верховной Рады Украины и их "нежеланием расстаться" с ней.

По словам украинского депутата, ГМС направила ему официальное письмо в ответ на запрос, в соответствии с которым в ведомстве не располагают документальным подтверждением для постановки вопроса об утрате Поклонской гражданства Украины.