Тиллерсон уверен в необходимости более продуктивных отношений с Россией
6 января 2018, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сотрудничество с Российской Федерацией должно носить более продуктивный характер. В настоящее время отношения весьма натянутые, подчеркнул политик.
Тиллерсон подчеркнул, что 2017 год выдался тяжелым для обеих стран. По его словам, краеугольным камнем в отношениях двух стран остается ситуация на Украине. Кроме того, он подчеркнул в интервью CNN, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров делает многое для улучшения отношений между Россией и США.