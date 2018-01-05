Пушков высмеял снова попрощавшегося с Россией Порошенко

Алексей Пушков в ироничном стиле прокомментировал заявление президента Украины об окончательном разрыве с Россией. Соответствующую запись член Совета Федерации оставил в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Пушков отметил, что Петр Порошенко «никак не распрощается» с РФ. При этом она по-прежнему является главным торговым партнером Киева, напомнил сенатор.

Украинский лидер в очередной раз попрощался с Россией в своем твите, посвященном заключению соглашения о безвизовом режиме с Евросоюзом, которое политик назвал одним из главных достижений минувшего года. В Госдуме в ответ на эти слова заявили, что Порошенко занимается клоунадой.