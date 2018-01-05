Россия готова ответить, если ОБСЕ проигнорирует выдворение журналистов из Латвии

Россия ожидает от ОБСЕ «внятной реакции» на выдворение из Латвии российских журналистов. В противном случае Москва расценит молчание как согласие на ответные действия, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Полный текст заявления опубликован на сайте ведомства.

Захарова потребовала у представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира предпринять конкретные шаги в ответ на действия латвийских властей для решения дипломатического конфликта. «Отсутствие же в очередной раз оперативной и четкой реакции и действенных мер …будет означать, что иного механизма, кроме ответных мер, нет — и ОБСЕ это признает», - написано в заявлении.

При этом Захарова неофициально заявила, что латвийские власти при общей поддержке Евросоюза начали зачистку медиа от неугодных журналистов.

В свою очередь, Дезир выразил обеспокоенность происшедшим. Причины высылки из Латвии корреспондента ВГТРК Ольги Курлаевой и ее мужа, «непрозрачны и остаются неясными», цитирует RT заявление пресс-службы ОБСЕ.