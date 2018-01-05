Попрощавшегося с Россией Порошенко в Госдуме назвали «плохим клоуном»
5 января 2018, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]
Заявление Петра Порошенко о том, что Украина «окончательно попрощалась» с Россией, прокомментировали в Государственной Думе. По данному вопросу высказался депутат от Крыма Руслан Бальбек.
В разговоре с RT парламентарий сравнил украинского президента с плохим клоуном, прощающимся с собравшейся в цирке публикой. По мнению Бальбека, слова Порошенко не отражают реальные настроения народа Украины.
Ранее Петр Порошенко разместил в своем Twitter запись, посвященную одному из главных достижений Киева в минувшем году – подписанию соглашения о безвизовом режиме с Евросоюзом. По словам политика, этот документ ознаменовал собой окончательный разрыв Украины с Россией.