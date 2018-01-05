МИД Украины считает поездки в Россию «билетом в один конец»

Департамент консульской службы МИД Украины считает, что гражданам страны нужно отказаться от поездок в Россию, чтобы не «причинять страдания родным», поскольку «поездка украинцев в Россию – нередко билет в один конец», – предупреждает ведомство в социальной сети. Такое радикальное высказывание МИД делает, ссылаясь на сообщения СБУ об «антиукраинских провокациях» Москвы.

Однако, как сообщает Министерство экономического развития и торговли самой Украины, граждане страны в 1,5 раза чаще стали ездить в Россию и никаких сложностей у них при этом не возникает. В 2016 году нашу страну посетили 1,7 миллионов «украинских туристов», а в 2017-м – еще на миллион больше. Кроме того, как пишет газета «Взгляд», растет число автобусных рейсов из Украины в Россию и отмечается, что работать в России украинцам гораздо выгоднее, чем в Европе.

Напомним, в Раде неоднократно звучали предложения о необходимости введении визового режима, вот только эксперты считают, что сильнее всего это ударит по самим же украинцам, которые работают в России.