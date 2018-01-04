Путин изменил список сведений, которые относятся к государственной тайне

Президент России Владимир Путин изменил список данных, которые относятся к государственной тайне. Соответствующий указ в четверг, 4 января, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь из перечня сведений, которые относятся в нашей стране к понятию гостайны, исключили геопространственную информацию по дистанционному зондированию Земли из космоса, которая была получена при помощи российских или заграничных спутников гражданского назначения.

Отметим, что ранее пункт о том, что геопространственные сведения по территории РФ и другим районам Земли, имеющие важное с точки зрения экономики и обороны значение и раскрывающие результаты дистанционного зондирования планеты, не имел никаких исключений.