Глава Казахстана считает политическим феноменом свое сотрудничество с Путиным

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал важное заявление насчет своего сотрудничества с президентом РФ Владимиром Путиным. Политик считает совместную работу с российским лидером настоящим феноменом.

По мнению Назарбаева, деятельность России и Казахстана, основанная на плодотворном взаимодействии глав двух стран, является очень насыщенной и результативной. Как отмечает РИА "Новости", президент Казахстана подчеркнул, что его российский коллега обладает уникальной способностью к самообразованию – он умеет учиться и делать правильные выводы из различных ситуаций.

Назарбаев также добавил, что в ходе переговоров Путин всегда имеет при себе логичные аргументы, против которых у оппонентов обычно не находится ответных слов.