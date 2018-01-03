Представитель Украины сообщил, когда закончится война в Донбассе

Представитель Украины Евгений Марчук убежден, что конфликт на юго-востоке Украины подобен ситуации в Северной Ирландии. Экс-премьер уверен, что война закончится менее, чем через четверть века.

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе заявил, что конфликт может закончиться гораздо раньше, чем через 20 лет. Он подчеркнул, что у затяжных конфликтов в Северной Ирландии, Колумбии или Палестине "были другие составляющие", хотя при этом ситуация наиболее схожа с конфликтом в Северной Ирландии. Он отметил, то угрозы большой войны в Донбассе нет, сообщает Газета.Ру

Марчук также не исключил, что данное противостояние может завершится и не в пользу Украины.