Саакашвили заподозрил Путина и Порошенко в сговоре против него

Бывший президент Грузии, лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили обвинил украинского президента Петра Порошенко в сговоре с российским лидером Владимиром Путиным против него. Взбунтовавшемуся против Порошенко Саакашвили предрекли экстрадицию

Саакашвили утверждает, что российский и украинский лидеры во время разговора 21 декабря якобы обсуждали организацию дачи показаний против него. Саакашвили сослался на анонимный источник в администрации Порошенко и уточнил, что речь идет о показаниях, которые якобы должен предоставить бизнесмен Сергей Курченко, сообщает пресс-служба его партии.

Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили встретил Новый год в палаточном городке у Верховной рады и заявил, что следующий Новый год встретит тут же, но уже как победитель.