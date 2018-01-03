Жители Восточной Германии встречают военных из США с "нескрываемым антиамериканизмом", а премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке заявил, что отказывается приветствовать войска из США. СМИ узнали о расколе в НАТО из-за России

Дитмар Войдке заявил, что перемещающиеся "туда-сюда" американские танки в долгосрочной перспективе не принесут пользы Германии. Премьер-министр Бранденбургской земли отмечает, что на Германии лежит особая историческая ответственность за поддержание диалога с Россией, напоминая, что без согласия Советского Союза ФРГ и ГДР не объединись бы.

НАТО перебрасывает в регион дополнительные войска и проводит учения, чтобы создать видимость "сдерживания России", которая якобы аннексировала Крым и вторглась в Восточную Украину, пишет Potsdamer Neuste Nachrichten.