Жена муфтия Дагестана подала документы в ЦИК для участия в выборах президента

Жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова подала документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в президентских выборах в этом году.

46-летняя Айна Гамзатова - журналист, писатель, главный редактор журнала «Ислам», советником муфтия Дагестана по связям с органами власти, общественностью и СМИ.

Гамзатову выдвинула инициативная группа, собрание которой состоялось в Махачкале 30 декабря. В инициативной группе 542 человека - деятели науки, культуры, известные спортсмены. Они единогласно поддержали кандидатуру Айны Гамзатовой, - сообщили в Дагестане. Она намерена участвовать в голосовании как самовыдвиженец.

ЦИК все документы приняла. Теперь Айна Гамзатова может начинать сбор подписей в свою поддержку.

Айна Гамзатова известна непримиримой позицией по отношению к ваххабитам, которые в 1998 году убили ее первого мужа — тогдашнего муфтия Дагестана Саид-Мухаммада Абубакарова. На собрании Айна Гамзатова заявила, что она с детства чувствовала себя в первую очередь россиянкой, а потом уже относила себя к отдельному субъекту страны, сообщает издание "Новое дело"

Напомним, о президентский амбиция ранее объявили россиянки Ксения Собчак и Екатерина Гордон.