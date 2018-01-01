Пушков отреагировал на ядерную кнопку Ким Чен Ына

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал первой новостью года заявление главы КНДР Ким Чен Ына о возможности «достать» своими ракетами США. Клинцевич предложил лидеру КНДР поменять ядерную кнопку на бутылку шампанского

«1-ая новость года: Ким заявил, что все США уязвимы для удара КНДР, ядерная кнопка — у него на столе. Ядерный покер продолжается, ставки растут», — написал Пушков в своем твиттере.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к гражданам Северной Кореи подвел итоги 2017 года. В первую очередь северокорейский лидер сообщил об успехах страны в военной сфере. Он заявил о завершении создания национальных ядерных сил КНДР и о том, что теперь ядерная кнопка постоянно лежит на его рабочем столе.