Михаил Саакашвили провел новогоднюю ночь в палатке
1 января 2018, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили встретил Новый год в палаточном городке у Верховной рады и заявил, что следующий Новый год встретит тут же, но уже как победитель.
По его словам, вместе с ним в палатке было множество его сторонников. "После того, что мы пережили и переживаем вместе, не мог встречать 2018 в другом месте", - заявил политик. Саакашвили добавил, что 2019-ый год планирует вместе со своими сторонниками также встретить у стен Верховной рады, но уже в качестве победителей, которые будут вспоминать, как в 2017-м году будили Украину, а в 2018-м шли к победе.