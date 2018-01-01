Михаил Саакашвили провел новогоднюю ночь в палатке

Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили встретил Новый год в палаточном городке у Верховной рады и заявил, что следующий Новый год встретит тут же, но уже как победитель. Саакашвили заявил, что споет СБУ такую песню, "которую надолго запомнят"

По его словам, вместе с ним в палатке было множество его сторонников. "После того, что мы пережили и переживаем вместе, не мог встречать 2018 в другом месте", - заявил политик. Саакашвили добавил, что 2019-ый год планирует вместе со своими сторонниками также встретить у стен Верховной рады, но уже в качестве победителей, которые будут вспоминать, как в 2017-м году будили Украину, а в 2018-м шли к победе.