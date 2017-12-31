Председатель КНР заявил, что готов расширять сотрудничество с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин сделал важное заявление. В рамках новогоднего поздравления президента России Владимира Путина политик заявил о готовности расширять сотрудничество с РФ в будущем году.

Цзиньпин подчеркнул, что намерен и в дальнейшем совместно с российским коллегой упорно работать над консолидацией политического и стратегического доверия между двумя странами, передает в воскресенье, 31 декабря, информационное агентство Синьхуа.