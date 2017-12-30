Сергей Лавров рассказал, чему научился у президента Владимира Путина

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, чему научился у президента России Владимира Путина. Дипломат сообщил журналистам, что все его коллеги в той или иной мере перенимают опыт главы государства.

По словам Лаврова, в частности у Путина он научился не терять серьезного выражения лица при словах "западные партнеры", которые зачастую являются "безнадежно недоговороспособными", передает телеканал НТВ. Министр с сожалением констатировал, что число последних на Западе в последнее время растет.

Также Сергей Лавров в беседе с журналистами вспомнил известную русскую поговорку на данную тему: "с такими друзьями и врагов не надо".