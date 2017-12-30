Путин не поздравил Порошенко с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин не поздравил с Новым годом президентов Грузии и Украины. Российский лидер поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2018 годом глав зарубежных государств и правительств, и руководителей международных организаций. Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Новым годом

На сайте Кремля сообщается, что Путин направил поздравления президенту США Дональду Трампу, президенту Республики Абхазия, президенту Азербайджанской Республики, президентам Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдова, Таджикистана, Туркменистана.

Поздравление направлено канцлеру и президенту ФРГ Ангеле Меркель и Франку-Вальтеру Штайнмайеру, президенту Чехии Милошу Земану, Сербии Александу Вучичу.

Путин направил рождественские и новогодние поздравления Президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону и многим другим главам государств.

Президентов Украины Петра Порошенко и Грузии Георгия Маргвелашвили Владимир Путин не поздравил.