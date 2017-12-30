Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Новым годом

Владимир Путин поздравил c Рождеством и наступающим новым, 2018 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций, в том числе Президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Посол РФ в США Антонов высказал мнение о желании Трампа поладить с Россией

Как сообщила пресс-служба Кремля, в поздравлении Путина Трампу говорится, "что, по убеждению российского лидера, в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы".

Президент РФ подчеркнул, что важной основой для развития отношений между нашими странами стали принципы равноправия и взаимного уважения. "Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу", – говорится в поздравлении российского лидера, направленного в адрес американского коллеги.

Сегодня от посла РФ в США Анатолия Антонова стало известно, что Дональд Трамп надеется на восстановление отношений с Россией.

В интервью телеканалу RTVi Антонов пояснил, что он сделал такой вывод, судя по разговорам американского президента с президентом РФ Владимиром Путиным.