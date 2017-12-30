Владимир Путин подписал закон о "налоговой амнистии" для россиян. Согласно Федеральному закону "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" будут списаны задолженности физических лиц по налогам на недвижимость, земельные участки и транспортные средства, а также долги по пеням на 1 января 2015 года.

Также признаются безнадежными ряд долгов индивидуальных предпринимателей.

Федеральным законом признаются безнадежными к взысканию и подлежащими списанию:

"недоимка и пени по транспортному налогу, налогу на имущество физлиц и земельному налогу, образовавшиеся у физлиц по состоянию на 1 января 2015 года;

недоимка по налогам (за исключением налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через российскую границу, пени и штрафы, образовавшиеся у ИП на 1 января 2015 года".

Российский лидер 29 декабря утвердил перечень поручений по итогам ежегодной пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря. Правительству поручено обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих списание налогов.