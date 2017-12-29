Клинцевич высказался об эвакуации боевиков ИГ* из Дейр-эз-Зора

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в Facebook назвал эвакуацию лидеров боевиков ИГ (ИГ - террористическая организация, запрещенная в России)вертолетами США из сирийской провинции Дейр-эз-Зор спасением от полного уничтожения.

Клинцевич считает, что информация об эвакуации лидеров ИГ* вертолетами США является подтверждением тесного сотрудничества боевиков и международной коалиции.

"Налицо явное стремление использовать их в борьбе с правительственными войсками, влив в так называемые Сирийские демократические силы, поддерживаемые США", — сказал Клинцевич, передает РИА Новости.

ИГ - Террористическая организация, запрещенная в России.