Сирийские СМИ сообщают об эвакуации главарей ИГ вертолетами США

Сирийское государственное агентство SANA сообщило об эвакуации США лидеров террористов "Исламского государства" в провинции Дейр эз-Зор. Это лишний раз доказывает, что Штаты поддерживают экстремистов.

Вывезти главарей боевиков помогли Соединенные Штаты, предоставившие для этого свои вертолёты. Минувшей ночью несколько вертолетов пролетели на низкой высоте над лагерем Эс-Сад и приземлились неподалеку от плотины Эль-Басель к югу от города Хасеке.

"Американцы действительно поддерживали целый ряд племенных руководителей и ополчений, которые воевали на стороне ИГ, — был такой очевидный факт. Они исходили из стратегии: свергнуть Башара Асада их силами, а потом просто перекупить их и перетащить на другую сторону. Верить нельзя, не верить — тоже нельзя", — полагает Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, передает RT.

"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.