Россияне выступили за разрыв дипотношений с Украиной

Лучшим ответом России на провокации со стороны Украины станет разрыв дипломатических отношений с Киевом. Такое мнение высказало большинство участников опроса, прошедшего на сайте «Аргументы недели».

Прекращение дипотношений одобрили 56% респондентов. Еще 25% заявили, что Москве нужно пригрозить Украине войной. В том, что реакция РФ должна ограничиться подачей жалоб в международные инстанции, уверены 19% опрошенных.

Ранее появилась информация о том, что власти соседнего государства готовят масштабную диверсию на границе с Россией. Бывшему активисту киевского Антимайдана Юрию Коту стало известно, что украинские военные планируют в ближайшее время сбить пассажирский самолет.