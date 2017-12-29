Минобрнауки Украины ограничило доступ к доменам «.ру» и «.ru»

Украинские вузы лишились доступа к доменам «ru» и «ру». Теперь учащимся и педагогам запрещено заходить на сайты РФ распоряжением правительства. Делается это в соответствии с доктриной об информационной безопасности страны.

Кроме того, Минобрнауки Украины потребовало провести в вузах «дополнительную разъяснительную работу» и напомнить, что недопустимо также создавать и использовать служебные почтовые ящики на российских сервисах электронной почты.

Отметим при этом, что домена «.ру» не существует, на кириллице есть лишь домен «.рф».

Министерство информационной политики сообщило сегодня, что в начале года будет расширен список сайтов, представляющих угрозу для информационной безопасности Украины.