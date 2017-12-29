Кто стал первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты

Лидер ЛДПР стал первым официально зарегистрированным претендентом на должность главы государства.

Ранее в пресс-службе Центризбиркома сообщали, что приняли документы для регистрации Владимира Жириновского.

У комиссии было десять дней, чтобы проверить их и вынести решение.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Ранее глава партии ЛДПР Владимир Жириновский, рассказал, сколько он сейчас видит реальных кандидатов на пост президента России. По словам политика, соревноваться могут только Владимир Путин и он сам.