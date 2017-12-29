В Кремле рассказали о разочаровании уходящего года

В пятницу, 29 декабря, в Кремле рассказали о самом главном разочаровании уходящего года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что речь идет об отношениях РФ и Соединенных Штатов.

Согласно последней информации, Песков может лишь выразить глубочайшее сожаление в связи с тем, что российско-американские отношения так и не удалось наладить, передает РИА "Новости".

Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что разочарованием 2017 года можно назвать состояние минских договоренностей, реализации которых до сих пор не получилось добиться. Песков уточнил, что ситуация не двигается с места не по вине РФ.