Эксперты предрекли эскалацию холодной войны между Россией и США в 2018 году

2018-м Москва сконцентрирует свое внимание на развитии сотрудничества с азиатскими странами. При этом отношения России и Соединенных Штатов продолжат ухудшаться. Об этом говорится в прогнозе на будущий год, сделанном зарубежными экспертами.

Американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor сделала прогноз о том, какие изменения ожидают Россию в 2018 году. Специалисты предрекли, что в новом календарном периоде Москва сосредоточится на выстраивании отношений с азиатскими государствами. В первую очередь это Китай, Япония и Южная Корея. Не прекратит диалог РФ и с КНДР, полной международной изоляции которой пытается добиться Вашингтон.

Аналитики Stratfor ожидают, что в 2018-м Россия также будет активно заниматься вопросами, связанными с мирным урегулированием в Донбассе. При этом эксперты не сомневаются в том, что Украина не откажется от прозападного курса и переживет еще один год войны.









Отношения с Соединенными Штатами Москве, по мнению авторов прогноза, наладить не удастся. Наоборот, они будут ухудшаться – произойдет эскалация холодной войны, идущей в настоящее время между двумя странами.

Stratfor предположила, что США продолжат применять различные методы давления на Россию, пишет newinform.com. Европейский союз, союзник Вашингтона на международной арене, продлит действующие ограничительные меры в отношении Москвы, однако вряд ли поддержит своего партнера в введении новых.









Стоит отметить, что ухудшения отношений между Россией и США ждут и отечественные аналитики. На сайте Валдайского клуба появился доклад о санкционной политике Вашингтона в 2018-м. Эксперт Иван Тимофеев спрогнозировал, что в следующем году в Штатах, в соответствии с законом, ранее принятым конгрессом, будут опубликованы как минимум семь отчетов органов власти, посвященных реализации санкций.









По мнению Тимофеева, каждый из этих документов может стать поводом для дальнейшего отчуждения России и США. Чтобы не допустить перехода конфронтации в неуправляемый режим, Москва должна взять на вооружение политику умных действий, считает эксперт.