Дональд Трамп заявил, что Китай "попался с поличным", якобы поддерживая поставки нефти в КНДР. Американский лидер заявил, что разочарован продолжением торгово-экономического сотрудничества Пекина и Пхеньяна. Трамп всё же признал Китай врагом

Об этом он написал в твиттере. «Мы никогда не достигнем дружеского решения северокорейской проблемы, пока это будет продолжаться», — пишет Трамп в Twitter.

Ранее официальный представитель Минобороны Китая Жэнь Гоцян опроверг данные южнокорейских СМИ о том, что продает нефть КНДР в обход санкциям Совета Безопасности ООН.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что американские власти намерены убедить Китай перестать поставлять нефть на территорию КНДР. Это заявление было сделано накануне в рамках брифинга в Белом доме.