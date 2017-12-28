Трамп обвинил Китай в поставках нефти в Северную Корею: "взят с поличным"
28 декабря 2017, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]
Дональд Трамп заявил, что Китай "попался с поличным", якобы поддерживая поставки нефти в КНДР. Американский лидер заявил, что разочарован продолжением торгово-экономического сотрудничества Пекина и Пхеньяна.
Об этом он написал в твиттере. «Мы никогда не достигнем дружеского решения северокорейской проблемы, пока это будет продолжаться», — пишет Трамп в Twitter.
Ранее официальный представитель Минобороны Китая Жэнь Гоцян опроверг данные южнокорейских СМИ о том, что продает нефть КНДР в обход санкциям Совета Безопасности ООН.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что американские власти намерены убедить Китай перестать поставлять нефть на территорию КНДР. Это заявление было сделано накануне в рамках брифинга в Белом доме.